Amatör Küme play-off kuraları çekildi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) gerçekleştirilen fikstür çekim törenine ASKF Başkan Vekili Nihat Künbetli, TFF Yozgat İl Temsilcisi Yardımcısı Alparslan Demir ve kulüp temsilcileri katıldı.

4 takımın iştirakiyle deplasmanlı çift devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalarda birinci olan takım şampiyonluğunu ilan ederek Yozgatspor 1959 FK'nın 3. Lige çıkması halinde Bölgesel Amatör Ligin (BAL) yeni temsilcisi olacak. Yozgatspor 1959 FK 3. Lige çıkamaz ise play-off müsabakalarında lider olan takım, Yozgatspor ile play-out müsabakası oynayacak.

Kura çekimi sonrası ilk hafta müsabakalarında Sorgun Belediyespor sahasında Yozgat İl Özel İdarespor'u konuk ederken Sorgun Gençlikspor ise Sarıkaya Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Play-off müsabakaları 3 Mart Pazar günü başlayacak.

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