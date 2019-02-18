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TFF 1.Lig

Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı.

18 Şubat 2019 16:37

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor’da taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti.

Coşkun Demirbakan, basın toplantısında,“Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz, ben bu takımı 3 puan ile sondan ikinci sıradayken aldım. Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Yavaş olun. Mütevazıyız ama o kadar da değil. Ben sıralamaya bakıyorum. Sondan ikinciydik, buralara kadar geldik. Bugün futbolcularımızın emeğinin karşılığını veren harbi taraftarlarımıza da teşekkür ederim.” açıklamasını yapmıştı.

Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül’ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana Ali Asım Balkaya yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Son güncelleme 23:17 | 18 Şubat 2019
adanaspor Coşkun Demirbakan
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