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1.Amatör’de şampiyonlar belli oldu
Alt Ligler

1.Amatör’de şampiyonlar belli oldu

Kayseri Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 2018-2019 futbol sezonu bugün oynanan maçlar ile tamamlandı.

18 Şubat 2019 11:09

A Grubunda Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor ve B Grubunda Çamlıca Sağlıkspor ile Talas Anayurtspor grupları ilk iki sırada tamamlayarak bir üst lige çıktılar.

A Grubunda Trend Gayrimenkulspor şampiyon olarak bir üst lige çıkarken Buğdaylıspor ikinci sırada tamamladı. B Grubunda Çamlıca Sağlıkspor şampiyon olarak çıkarken Talas Anayurtspor ligi ikinci sırada tamamladı. Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor, Çamlıca Sağlıkspor ve Talas Anayurtspor 2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecekler. A Grubunda Sindelhöyükspor, Trabzon 3861 Spor ve B Grubunda Enes Gençlikspor ile Kayseri Meysuspor takımları ise küme düşen takımla oldular.

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Son güncelleme 11:09 | 18 Şubat 2019
Kayseri Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme
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