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Vestel Venüs Sultanlar Ligi | VakıfBank, Beylikdüzü’ne set vermedi
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi | VakıfBank, Beylikdüzü’ne set vermedi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 17-25, 17-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki 18. galibiyetini alan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA'yla 23 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

17 Şubat 2019 21:41

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasındaki Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı deplasmanda 17-25, 17-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-17 aldı.

Etkili hücum performansını ikinci sette de devam ettiren VakıfBank, seti 25-17 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA’yla 23 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

BEYLİKDÜZÜ VAKIFBANK: 0-3

SALON: İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener

BEYLİKDÜZÜ: Hunter 3, Lee 6, Ergül 3, Drews 10, Ceyda 12, Sabriye 1, Simay (L), Bahar 1, Seray 1, Melisa, Ayşegül, Melis

VAKIFBANK: Kelsey 12, Kübra 5, Cansu 3, Zhu 21, Zehra 5, Lonneke 12, Gizem (L), Ebrar 5, Buket 1

SETLER: 17-25, 17-25, 21-25

SÜRE: 73 dakika (22′, 24′, 27′) 17 Şubat 2019 SON DAKİKA Şampiyon Fenerbahçe! Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:41 | 17 Şubat 2019
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21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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