Vestel Venüs Sultanlar Ligi | VakıfBank, Beylikdüzü’ne set vermedi

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasındaki Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı deplasmanda 17-25, 17-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-17 aldı.

Etkili hücum performansını ikinci sette de devam ettiren VakıfBank, seti 25-17 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA’yla 23 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

BEYLİKDÜZÜ VAKIFBANK: 0-3

SALON: İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener

BEYLİKDÜZÜ: Hunter 3, Lee 6, Ergül 3, Drews 10, Ceyda 12, Sabriye 1, Simay (L), Bahar 1, Seray 1, Melisa, Ayşegül, Melis

VAKIFBANK: Kelsey 12, Kübra 5, Cansu 3, Zhu 21, Zehra 5, Lonneke 12, Gizem (L), Ebrar 5, Buket 1

SETLER: 17-25, 17-25, 21-25

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