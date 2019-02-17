Tuğçe Aziz’den Serdar Aziz ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Galatasaray’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile alakalı eşi Tuğçe Aziz, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray’dan ayrılmasının nedeni olarak “sakatlığı bahane ederek maça çıkmamasının ardından Maldivlere tatile gitti” iddiaları gösterilen tecrübeli oyuncunun tatil fotoğrafını paylaşan eşi Tuğçe Aziz, böyle bir sebep olmadığını dile getirdi.

Sosyal medyadan kendisine yapılan ve beddua içeren bir yoruma dikkat çekerek yaptığı açıklamada Tuğçe Aziz, şu ifadelere yer verdi…

“Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz! Ama sizin keyif almak için izlediğiniz futbolu meslek edinmiş kişiler olduğunu ve profesyonel bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hiç bir zaman anlayamazsınız. Yine de onca kişinin hakaretine karşılık şunu söylemek istiyorum; Verilmiş kararları hiç birinde “Tatil” sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle bir şey olması imkansızdır. Çünkü yapılan programların hepsi resmi tatil günlerine göre yapılmaktadır. Yani; Önceden alınmış kararların yaptığımız tatil ile ALAKASI YOKTUR!”