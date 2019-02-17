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Tribünde asker tıraşı!
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Tribünde asker tıraşı!

Ödemiş'te oynanan Ödemişspor-Yıldırım Belediyespor maçında askerlik görevini yapacağı öğrenilen bir taraftar,  tribünde asker tıraşı oldu. 

17 Şubat 2019 20:59

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 18’inci haftasında Ödemişspor´un Yıldırım Belediyespor´u ağırladığı karşılaşmanın devre arasında, Ödemişspor tribününde renkli kareler ortaya çıktı. Askerlik görevini yapacak olan Fanatik Ödemişsporlu olan Çağrı Ayyürü için tribüne berber koltuğu konuldu. Ayyürü, asker tıraşını olduğu sırada Ödemişspor taraftarları “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla tribünleri inletti. Sakarya´daki acemi birliğine teslim olacak Ayyürü, Türk Bayraklarıyla tribündeki dostlarını selamladı. Ayyürü, önce taraftarlar tarafından havaya fırlatıldı, daha sonrada omuzlarda taşındı.

Ödemişspor´un rakibini 2-1 yenmesi ile sevinen Ayyürü duygularını şöyle ifade etti:

“Bugün 8-9 saatlik yola gideceğim ama galibiyetle mutlu gideceğim. Bu yolculuk bugünkü sonuçla mutluluğa dönüştü. Ödemişspor umarım bu sezon ligde kalacak. Gelecek sezon da inşallah hasret olduğu 3. Lig´e kavuşacak. Tribündeki tüm ağabeylerime ve kardeşlerime bu güzel uğurlama için teşekkür ederim” dedi.

Son güncelleme 20:59 | 17 Şubat 2019
asker traşı ödemiş Ödemişspor
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