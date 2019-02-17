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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Futbolda her sonuç beklenir ama…
Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Futbolda her sonuç beklenir ama…

Aytemiz Alanyaspor´a mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

17 Şubat 2019 20:32

Spor Toto Süper Lig´in 22´nci haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, maç sonrası basın toplantısında konuştu. Beklenmedik bir sonuç aldıklarını belirten Ünal Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp  dinlemeye çalışacağız ama, gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz.”

17 Şubat 2019 Rodallega Trabzonspor Alanyaspor maçına damga vurdu Trabzonspor`un sahasında Aytemiz Alanyaspor`a mağlup olduğu maçta Rodallega, büyük bir acemiliğe imza attı. Rodallega, kaçırdığı penaltıda kuralı unutması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:32 | 17 Şubat 2019
trabzonspor Ünal Karaman
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