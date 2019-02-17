SON DAKİKA | Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 23 ve 24. haftasının programlarını açıkladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi 25 Şubat pazartesi 21.00’de oynanacak.

Fenerbahçe’nin perşembe günü Avrupa Ligi’nde Zenit ile rövanş maçına çıkacak olması nedeniyle pazartesi günü oynanma kararı alındığı belirtildi.

Sarı- Lacivertliler, ligin ilk yarısında da 20 Eylül Perşembe günü Kupa 2’de Dinamo Zagreb ile karşılaşmış ve aynı haftadaki Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanmıştı.

Süper Lig’de 23 ve 24. hafta maçlarının programı şöyle:

23. hafta

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

24. hafta

1 Mart Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

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