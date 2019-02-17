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Sergen Yalçın: Artık bundan sonra…
Alanyaspor

Sergen Yalçın: Artık bundan sonra…

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Artık bundan sonra 6 içeride, 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor" dedi.

17 Şubat 2019 20:36

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Trabzon gerçekten çok zor bir deplasman. Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık. Özellikle ligin devamı için çok değerli bir puan aldık. Aşağıdaki pozisyondaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içeride, 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz” dedi.

17 Şubat 2019 Rodallega Trabzonspor Alanyaspor maçına damga vurdu Trabzonspor`un sahasında Aytemiz Alanyaspor`a mağlup olduğu maçta Rodallega, büyük bir acemiliğe imza attı. Rodallega, kaçırdığı penaltıda kuralı unutması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:37 | 17 Şubat 2019
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