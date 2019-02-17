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Rodallega Trabzonspor Alanyaspor maçına damga vurdu
Trabzonspor

Rodallega Trabzonspor Alanyaspor maçına damga vurdu

Trabzonspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu maçta Rodallega, büyük bir acemiliğe imza attı. Rodallega, kaçırdığı penaltıda kuralı unutması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

17 Şubat 2019 18:22

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 2-0 galip döndü. Maçın kırılma anı ise 49. dakikada Trabzonspor’un golcüsü Hugo Rodallega’nın kaçırdığı penaltı oldu. 0-0 giden oyunun kaderini etkileyen penaltı vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Rodallega, tecrübesine yakışmayacak bir acemiliğe imza atarak bordo-mavili taraftarları şaşırttı.

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Trabzonspor’un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Rodallega, gerçekleşmesi zor bir vuruş denedi. ‘Panenka penaltısı’ olarak adlandırılan ve topun dibine inerek yapılan vuruş direkten geri döndü. Rodallega, direkten dönen topu tamamlayınca, hakem Aytemiz Alanyaspor lehine çift vuruşa hükmetti. Rodallega, yaptığı hareketin çift vuruş gerektirdiğini unutarak gole sevinmeye başladı. Arkasında iki takım arkadaşı olmasına rağmen direkten dönen penaltı vuruşunu tamamlayan Rodallega, daha sonra yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.

Rodallega Trabzonspor kariyerinde kullandığı 4 penaltıdan 2’sini kaçırdı. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’i geçemeyen Rodallega, Alanyaspor karşısında da direğe takıldı. Süper Lig kariyerinde ise toplam 7 penaltıdan 4’ünü gole çeviremedi.

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Rodallega’nın yaptığı unutkanlık, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Twitter kullanıcıları, Rodallega’nın acemiliğine tepki gösterdiler.

İşte sosyal medyada Rodallega’nın kaçırdığı penaltı sonrası gösterilen tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 18:22 | 17 Şubat 2019
alanyaspor Rodallega trabzonspor
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