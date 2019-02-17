Rıdvan Dilmen canlı yayında iki isim verdi: Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın golcüsü Diagne’nin kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, hakemlere de yüklenerek “Serkan Çimen, Halil Umut Meler, 2 gündür yaşadıklarımız nedir bizim? Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar. Bu ülkeye ihanet ediyorlar” ifadesini kullandı.

Serkan Çimen ve Halil Umut Meler’i sert bir dille eleştiren Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

“Bugün akşam VAR’da oturan arkadaşlar, dün akşam oturan arkadaşlar… Halil Umut Meler, Serkan Çınar, artık size güvenmiyorum ben… Bu arkadaşlar hakemlik falan yapmasınlar. Şu anda mevcut kadronun %95’i yapmamalı… Hakemlik, futbolculuk kolay işler değildir ama basittir. Gördüğünü çalacaksın, çalarsan kimse bu yorumları yapmaz. Bugün, dün Riva’da görüyorsun; e be kardeşim, sen neden orta hakemini çağırmıyorsun? Şimdi sağda solda ‘ben çağırdım da gelmediler’ derler, o da başka ayıp. 2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı? Bugün VAR’daki adam, Galatasaray benim kafamı kopartır diye düşündü. Dün akşam Serkan Çınar, bu akşam Halil Umut Meler adı gibi biliyor ki, VAR’a çağırırsa, başı belaya girer. Bu ülkeye çok büyük ihanet ediyorlar, ben 2 gündür yaşadıklarıma inanamıyorum. Halil Umut Meler kardeşim, Serkan Çınar kardeşim, soruyorum; sen Skrtel için niye çağırmadın, sen Diagne için neden çağırmadım? Soruyorum, cevap veremezsiniz. Çünkü kasıtlısınız, çünkü korkuyorsunuz.”

“NE FARK EDECEK?”

Rıdvan Dilmen, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını eleştirirken “Diagne’nin yaptığı hareketi Kasımpaşa’dan Veysel yapsa VAR odası hemen çağırırdı. Net kırmızı kart! Dün Skrtel’in pozisyonu da kırmızı kart… VAR’ın başındakiler futbolu katletti resmen! Güvenmiyorum! Her hafta VAR hakemi konuşmaya başladık. Vallahi, billahi ben bunlara halı sahada maç yönettirmem. Güvenmiyorum, hiçbirinize güvenmiyorum! Yusuf Namoğlu ve ekibi gitti. Ne fark edecek? Teknoloji hayatımıza girdi, ben teknoloji özürlü olduğum için kıskanıyorum ama teknoloji dediğin şey insanın kullandığı bir şey. İnsan kaynaklarımızla ilgili problem var” ifadelerini kullandı.

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Karşılaşma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

“Mustafa Denizli adına üzüldüm, protestolar oldu. Galatasaray ligin 2. yarısında 5 maçta 13 puan alarak, zirvede ben her türlü, ciddi şekidle varım diyor. İçeride Başakşehir ile de oynayacak. Önümüzdeki hafta çok farklı şeyler de konuşabiliriz. İlk yarı bittiğinde Kasımpaşa Şampiyonlar Ligi ihtimali olan bir takımdı. Bu anlamda Kasımpaşa’yı deplasmanda yenmek, Galatasaray’ın tecrübeli bir teknik direktörü ve tecrübeli bir takımı olduğunu gösterir.”