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Real Madrid’e bir şok daha! | Real Madrid 1-2 Girona
İspanya La Liga

Real Madrid’e bir şok daha! | Real Madrid 1-2 Girona

İspanya La Liga'da 24. hafta mücadelesinde Santiago Solari'nin takımı Real Madrid ile Eusebio Sacristan'ın çalıştırdığı Girona kozlarını paylaştı.Konuk ekip Girona güçlü rakibi karşısında sahadan 2-1 galip ayrılan tarf oldu.

17 Şubat 2019 16:12

İspanya La Liga’da 24. hafta mücadelesinde Santiago Solari’nin takımı Real Madrid ile Eusebio Sacristan’ın çalıştırdığı Girona kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada konuk ekip Girona 2-1’lik skorla galip geldi. Real Madrid 25. dakikada Carlos Casemiro’nun golüyle öne geçerken, Girona 65’te Stuani’nin penaltısıyla eşitliği yakaladı. 75’te sahne alan Portu, Girona’ya 3 puanı getirdi. Maçın son bölümünde Sergio Ramos gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

GIRONA, REAL MADRiD’E YARAMIYOR

Son iki sezonda Santiago Bernabeu’da Real Madrid’e en fazla gol atan takım Girona oldu (7). Girona ayrıca 3 ay aradan sonra La Liga’da maç kazandı. Son galibiyetini 25 Kasım 2018’de Espanyol karşısında alan Girona, Bernabeu’da hayat buldu

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid 45 puanda kalırken, 5 maçlık galibiyet serisi son buldu. Girona ise 27 puana yükseldi ve 10 maç sonra galip geldi.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Levante ile karşılaşacak. Girona sahasında Real Sociedad ‘ı konuk edecek.

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Son güncelleme 16:12 | 17 Şubat 2019
Girona ispanya Real Madrid
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