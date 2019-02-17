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MAÇ SONUCU | Erzurumspor 4-2 Sivasspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Erzurumspor 4-2 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı BB Erzurumspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi. Muhteşem mücadeleye sahne olan maçta gülen taraf 4-2'lik skor ile ev sahibi Erzurumspor oldu.

17 Şubat 2019 15:33

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek’in takımı BB Erzurumspor ile Hakan Keleş’in çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 4-2’lik skorla kazandı. Erzurumspor’un gollerini 4. dakikada penaltıdan Jasmin Scuk, 30’da Kristian Opseth, 60. dakikada Samuel Eduok ile 72’de Gabriel Obertan kaydetti. Sivasspor’un golleri 12. dakikada Sergiy Rybalka ile 56’da Hakan Arslan’dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 21 yaparken, 24 Kasım 2018’de sahasında aldığı Antalyaspor galibiyeti sonrasında 8 maç aranın ardından hanesine 3 puan yazdırdı. Sivasspor 31 puanda kalarak 3 maç sonra mağlup oldu

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Antalyaspor2u konuk edecek

Son güncelleme 15:33 | 17 Şubat 2019
Erzurumspor sivasspor
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