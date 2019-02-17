MAÇ SONUCU | Barcelona 1-0 Real Valladolid | Messi attı, Enes Ünal yıkıldı

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 24. hafta mücadelesinde Real Valladolid’i konuk eden Barcelona üst üste iki hafta yaşadığı puan kayıplarının ardından sahasında 1-0 kazanmayı başardı.
Valencia ve Athletic Bilbao maçlarından beraberlikle ayrılan Katalan devi, Enes Ünal’ın ilk 11’de başladığı maçta Real Valladolid’i ağırladı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Gerard Pique’ye yapılan faul sonrasında penaltı kazanan Barcelona, Lionel Messi’nin vuruşunda 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Valladolid maç boyunca isabetli şut çekemezken milli futbolcu Enes Ünal 79. dakikada yerini Keko’ya bıraktı.
Arjantinli yıldız Lionel Messi 85. dakikada kazanılan bir penaltı vuruşunu gole çeviremezken mücadele 1-0 Barcelona’nın galibiyeti ile sona erdi.
Lider Barcelona bu sonuçla puanını 54 yaparken Valladolid 26 puanda kaldı.