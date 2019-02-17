SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’ın ‘zırhlı araç’ sorusuna Putin’den güldüren yanıt
MAÇ SONUCU | Barcelona 1-0 Real Valladolid | Messi attı, Enes Ünal yıkıldı
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 1-0 Real Valladolid | Messi attı, Enes Ünal yıkıldı

İspanya La Liga 24. hafta karşılaşmasında Enes Ünal'lı Real Valladolid'i ağırlayan Barcelona, Lionel Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 galip geldi.

17 Şubat 2019 00:40

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 24. hafta mücadelesinde Real Valladolid’i konuk eden Barcelona üst üste iki hafta yaşadığı puan kayıplarının ardından sahasında 1-0 kazanmayı başardı.

Valencia ve Athletic Bilbao maçlarından beraberlikle ayrılan Katalan devi, Enes Ünal’ın ilk 11’de başladığı maçta Real Valladolid’i ağırladı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Gerard Pique’ye yapılan faul sonrasında penaltı kazanan Barcelona, Lionel Messi’nin vuruşunda 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Valladolid maç boyunca isabetli şut çekemezken milli futbolcu Enes Ünal 79. dakikada yerini Keko’ya bıraktı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi 85. dakikada kazanılan bir penaltı vuruşunu gole çeviremezken mücadele 1-0 Barcelona’nın galibiyeti ile sona erdi.

Lider Barcelona bu sonuçla puanını 54 yaparken Valladolid 26 puanda kaldı.

17 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Atalanta 1-3 Milan | Hakan Çalhanoğlu ve Piatek`in gecesi İtalya Serie A 24. hafta karşılaşmasında Atalanta`ya konuk olan Milan, geriye düştüğü maçta Krysztof Piatek ve Hakan Çalhanoğlu`nun golleriyle 3-1 kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:40 | 17 Şubat 2019
barcelona enes ünal Lionel Messi Real Valladolid
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR