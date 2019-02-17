SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’ın ‘zırhlı araç’ sorusuna Putin’den güldüren yanıt
MAÇ SONUCU | Atalanta 1-3 Milan | Hakan Çalhanoğlu ve Piatek’in gecesi
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Atalanta 1-3 Milan | Hakan Çalhanoğlu ve Piatek’in gecesi

İtalya Serie A 24. hafta karşılaşmasında Atalanta'ya konuk olan Milan, geriye düştüğü maçta Krysztof Piatek ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.

17 Şubat 2019 00:29

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 24. hafta mücadelesinde Atalanta’ya konuk olan Milan zorlu deplasmandan 3-1’lik galibiyet elde etti.

Ev sahibi Atalanta 33. dakikada Remo Freuler’in golüyle 1-0 öne geçerken Kryzsztof Piatek’in 45+1’deki jeneriklik golüyle Milan soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip Milan, 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden attığı golle 2-1’lik üstünlüğü sağlarken 61. dakikada yine sahneye çıkan Piatek skoru 3-1’e getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 42 yaptı. Atalanta ise 38 puanda kaldı.

16 Şubat 2019 Manchester City, FA Cup`ta çeyrek finalde! Manchester City, FA Cup`ta 5. Tur`da Newport County`yi 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:29 | 17 Şubat 2019
atalanta Hakan Çalhanoğlu Kryzsztof Piatek milan
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR