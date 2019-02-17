MAÇ SONUCU | Atalanta 1-3 Milan | Hakan Çalhanoğlu ve Piatek’in gecesi

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 24. hafta mücadelesinde Atalanta’ya konuk olan Milan zorlu deplasmandan 3-1’lik galibiyet elde etti.
Ev sahibi Atalanta 33. dakikada Remo Freuler’in golüyle 1-0 öne geçerken Kryzsztof Piatek’in 45+1’deki jeneriklik golüyle Milan soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip Milan, 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden attığı golle 2-1’lik üstünlüğü sağlarken 61. dakikada yine sahneye çıkan Piatek skoru 3-1’e getiren isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 42 yaptı. Atalanta ise 38 puanda kaldı.