ÖZET İZLE: Kasımpaşa Galatasaray maçı özeti! Feghouli şov yaptı, GS 3 puanı kaptı…

Kasımpaşa Galatasaray maçı 4-1 sona erdi. İki takım için de kritik öneme sahip üç puanı Galatasaray hanesine yazdırmayı başardı. Kasımpaşa GS maçında gol perdesi 14. dakikada Trezeguet’in attığı serbest vuruş golü ile açıldı. Golün şokunu üstünden erken atan Galatasaray Kasımpaşa karşısında 22. dakikada Belhanda’nın golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. İlk golün ardından Belhanda güzel oyununu devam ettirerek ikinci golün hazırlayıcısı oldu ve Feghouli’nin attığı ile takımını 2-1 öne geçirdi. Kasımpaşa Galatasaray maçı ikinci yarısı da hızlı başladı 53. dakikada Feghouli kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Feghouli güzel oyunun devam ettirerek 68. dakikada 3. golünü de attı. Sofiane Feghouli, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Kasımpaşa Galatasaray özeti…

KASIMPAŞA GALATASARAY ÖZET

“DİAGNE’NİN HAREKETİNİ VEYSEL YAPSA…”

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray maçını ilk yarısını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın golcüsü Diagne'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. NTV'de yayınlanan ‘%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Diagne ile Ben Youssef'in hava topu mücadelesinde Diagne'nin rakibine yumruk attığını ve kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Rıdvan Dilmen, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını eleştirirken “Diagne'nin yaptığı hareketi Kasımpaşa'dan Veysel yapsa VAR odası hemen çağırırdı. Net kırmızı kart! Dün Skrtel'in pozisyonu da kırmızı kart… VAR'ın başındakiler futbolu katletti resmen! Güvenmiyorum! Her hafta VAR hakemi konuşmaya başladık. Vallahi, billahi ben bunlara halı sahada maç yönettirmem. Güvenmiyorum, hiçbirinize güvenmiyorum!” ifadelerini kullandı.