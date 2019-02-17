Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim’den flaş açıklama: ‘Gitmek istedi, bırakmadık…’

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda 1-0 geri düştüğü maçta Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir’le olan puan farkını 3’e indirdi. Müsabakanın ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, son haftaların formda ismi Younes Belhanda hakkında flaş bir açıklamada bulundu ve yıldız oyuncunun devre arasında transfer olmak istediğini ancak kendisini kadroda tuttuklarını söyledi.

Terim, “Belhanda esasında iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, antrenmana mutlu gelmesi gerekir. Biz Belhanda ile bunu yakaladık. O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Birkaç rolde de oynatabiliyoruz. Geçen seneden beri onu orta saha gibi kullanıyorum ama başka görevleri de var. Belhanda mutlu olduğu zaman performansı da yükselir. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Eski hali aklımızda kalmadı, ben de çok memnunum” açıklamasını yaptı. Rıdvan Dilmen canlı yayında iki isim verdi: Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Diagne`nin Ben Youssef`e yaptığı pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Hakemlere de yüklenen Rıdvan Dilmen, iki isim vererek Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar dedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın pas rekoruyla ilgili konuşan Fatih Terim “666 pas yapmışız, 597’si demek ki %80-90 isabet oranı var. İsabet oranı yüksek olduğu zaman oyunumuz da doğru oyun olmaya çabuk adapte oluyor. Yediğimiz gollerin çoğu hücumda kaptırılan toplardan olduğu için bugün ona izin vermeyerek rakip hücumlara engel olduk. Sahip olduğumuz bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı. 11 kilometre koşmuş, son dönemlerde böyle bir rakamı yok, memnunum. Donk stoper ve orta saha olarak kullandığım bir oyuncu. Herkese ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

‘Umarım Diagne ve Mitroglou da hat-trick yapar…’

Ankaragücü maçında hat-trick yapan Henry Onyekuru’nun ardından Sofiane Feghouli’nin hat-trick yapmasının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, “Memnuniyet verici hem Feghouli hem Henry ama aynı dilekleri tabii Diagne ve Mitroglou için de diliyorum. Onlar da inşallah hat-trickler yaparlar” ifadelerini kullandı.

Skoru ve oyunu değerlendiren Fatih Terim, “İyi bir oyun oldu, neredeyse mağlup başladık, kötü gol yedik ama çabuk reaksiyon gösterdik. Üç günde bir maç oynadığınız zaman sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Kupa, lig, Avrupa gidiyoruz, hiç kolay değil. İki bekimizin sıkıntıları var, Fernando’nun var. Üç günde bir… sadece tebrik etmek lazım takımımı. Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Güzel bir üç puandı. Pas yüzdesi yüksek, oyun kontrolü tamamen elimizde. Tüm niyetimiz birbirini tanıyan, tamamlayan 11’ler ve istikrar” dedi. MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-4 Galatasaray Kasımpaşa Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 22. hafta heyecanı devam etti. Feghouli`nin hat-trick yaptığı maçta gülen taraf 4-1`lik skorla konuk ekip Galatasaray oldu. Aslan 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Medipol Başakşehir`le farkı üçe indirdi. Ev sahibi ise ligde üst üste 6. kez yenildi. Geçen haftanın iki gollü yıldızı Belhanda ise bir gol ve bir asist kaydetti. İlgili Haberi Oku