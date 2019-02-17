MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-4 Galatasaray

Kasımpaşa Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı devam etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı ve 42 puanla maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 3’e indirdi.

Ligde üst üste 5 maçtır mağlup olan Kasımpaşa’nın serisi ise 6 maça çıktı. 29 puanda kalan Kasımpaşa kötü gidişiyle ateş hattına girme tehlikesini iyiden iyiye hisseder oldu. Denizli’nin öğrencilerinin küme düşme hattıyla arasında 5 puan fark kaldı. Kasımpaşa taraftarları maçın son bölümünde yönetimi istifaya çağırdı.

Galatasaray’da Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda karşılaşmaya damga vuran isimler oldu. Feghouli 3 gol kaydederken, geçen haftanın iki gollü yıldızı Belhanda ise bir gol ve bir asist kaydetti. Galatasaray’ın golleri Belhanda (22) ve Feghouli’den (28, 53 ve 68) geldi. Kasımpaşa ise 14’te Trezeguet ile öne geçti ancak golü koruyamadı.

KASIMPAŞA GALATASARAY İLK 11’LER

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

SAAT: 19:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Khalili, Sadiku, İlhan, Koita, Trezeguet

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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