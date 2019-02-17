Kasımpaşa eriyor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında ağırladığıGalatasaray’a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa’da kötü gidişat devam ediyor. Galatasaray karşısında Trezeguet’nin serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla öne geçmesine rağmen Belhanda ve Feghouli’nin (3) gollerine engel olamayarak sahadan farklı mağlup ayrılan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 müsabakadan da puan çıkartamayan İstanbul ekibi, 29 puanda kaldı.

Rıdvan Dilmen canlı yayında iki isim verdi: Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Diagne`nin Ben Youssef`e yaptığı pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Hakemlere de yüklenen Rıdvan Dilmen, iki isim vererek Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar dedi. İlgili Haberi Oku

SON 8 MAÇTA 7. MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, Süper Lig’de çıktığı son 8 maçın 7’sini kaybetti. Bu süreçte sadece Beşiktaş’ı yenen lacivert-beyazlı takım, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray’a mağlup oldu. Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 müsabakayı da yitirerek kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gole engel olamadı.