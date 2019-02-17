İnter’in yıldızı Mauro Icardi kız kardeşi Ivana Icardi ile Twitter’dan tartıştı

Eşi ve menajeri Wanda Nara’nın Inter’le olan sözleşme görüşmeleri hakkında medyaya yaptığı açıklamaların ardından Inter kulübü Mauro Icardi’den kaptanlığı alarak ilk hamlesini yapmıştı.

Daha sonra diz sakatlığı bahane gösterilerek Icardi, Rapid Wien ve Sampdoria karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.Yaşanan tüm bu olayların üzerine Inter taraftarları Wanda Nara’nın arabasını taşlamış, Icardi ise sessizliğini korumuştu.

Arjantinli yıldız sessizliğini Twitter üzerinden bozdu.Kız kardeşi Ivana ile arası eşi Wanda Nara sebebiyle açık olan Icardi, kardeşinin attığı tweete sert bir yanıt verdi.Daha önce Wanda Nara’nın yeğenlerini kendisine göstermediğini çıktığı programlarda dile getiren Ivana, Twitter’dan ”Kardeşimi geri istiyorum” yazarak Mauro Icardi’ye seslendi.

Icardi ise tweete, ‘‘Bu asla olmayacak. Neden çalışman gereken zamanı burada harcıyorsun. Böyle yaparak hiçbir şey elde edemeyeceksin. Benim dışımda 6 kardeşin daha var onları aramayı neden denemiyorsun.” şeklinde cevap verdi.

Ivana ise abisine cevaben, ”Ben onları aradığım zaman cevap veriyorlar. Onların arkasında gözlerini kör etmek için büyü yapan bir engerek de yok. Bu kadar aptal olmayı bırak ve gözlerini aç. Olduğun kişi olmaya geri dön.” dedi.

Bu tartışmanın ardından Wanda Nara ise Instagram hesabından Icardi, iki çocuğu ve babasının olduğu bir fotoğraf paylaştı ve altına ”Icardi ailesi bir arada’‘ mesajını yazdı.

Barcelona`nın yıldızı Boateng`in deplasman maçını fırsat bilip evini soydular İspanya La Liga 24. haftasında oynanan Valladolid - Barcelona maçı sırasında Barcelona`nın başarılı oyuncusu Kevin-Prince Boateng`in evi soyuldu. İlgili Haberi Oku