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İlkay Gündoğan: Açık favoriyiz
Şampiyonlar Ligi

İlkay Gündoğan: Açık favoriyiz

Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Schalke 04 eşleşmesi ile ilgili "Açık favoriyiz. Fakat hiçbir takım son 16 turuna tesadüfen çıkmıyor. Bu yüzden rakibimize saygı duyuyoruz" dedi.

17 Şubat 2019 20:27

İngiliz kulübü Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Schalke 04 ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinin favorisi olduklarını söyledi.

İlkay, Manchester City’nin 20 Şubat Çarşamba günü Schalke 04’e konuk olacağı ilk karşılaşmaya ilişkin UEFA’nın internet sitesine açıklamalarda bulundu. Doğup büyüdüğü Almanya’nın Gelsenkirchen kentinin takımı Schalke 04’e karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirten İlkay, “Eşleşmenin açık favorisiyiz. Fakat hiçbir takım son 16 turuna tesadüfen çıkmıyor. Bu yüzden rakibimize saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City’nin son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde oldukça tecrübe kazandığını dile getirerek, “Her takım, her oyuncu bu kupayı kazanmak ister. Dünyanın üst düzey futbolcularından biri olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız bu kupayı kaldırmalısınız. Kazandığımız gün kulüp için yeni bir dönem başlar” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 20:27 | 17 Şubat 2019
İlkay Gündoğan Manchester City şampiyonlar ligi schalke 04 uefa
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