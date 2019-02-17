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Galatasaraylı Ryan Donk: ‘Rakipleri yiyecek gibiler!..’
Galatasaray

Galatasaraylı Ryan Donk: ‘Rakipleri yiyecek gibiler!..’

Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Ryan Donk açıklamalarda bulundu. Donk; Marcao ve Luyindama'nın kendisini rahatlattığını ifade etti ve "Hem ofansif olarak hem de defansif olarak Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana da çok faydaları oluyor" dedi.

17 Şubat 2019 22:36

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla mağlup etti. Galatasaray’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk, Aslan’ın yeni savunma tandemini değerlendirdi.

Donk, Marcao ve Christian Luyindama’nın kendilerini çok rahatlattığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, “Hem ofansif olarak hem de defansif olarak Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana da çok faydaları oluyor” dedi.

Elde ettikleri kritik üç puanı da değerlendiren Donk, “Kasımpaşa’nın nasıl oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda tamamen oyunu elinde tutan bir Galatasaray vardı. Bunun sonucunda da galip geldik” sözlerini kullandı. 17 Şubat 2019 Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim`den flaş açıklama: `Gitmek istedi, bırakmadık...` Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim, maçın yıldızı Younes Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, antrenmana mutlu gelmesi gerekir. Biz Belhanda ile bunu yakaladık. O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:36 | 17 Şubat 2019
Christian Luyindama galatasaray Marcao Ryan Donk spor toto süper lig
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