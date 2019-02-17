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Erciyes’te buz gibi suya atladılar!
Diğer Sporlar

Erciyes’te buz gibi suya atladılar!

Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışmacılar kar pistinde; PAC-MAN’den Super Mario’ya, Battal Gazi’den Taş Devri’ne, Dr. Who’dan Up filminin ana karakteri Carl Fredrickson’dan Harley Quinn’e kadar çeşitli kostümlerle -6 derecede, buz gibi suyla dolu havuza atlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı. Birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde etti. Yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

17 Şubat 2019 21:35

Yılın en havalı yarışması Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi – Magna Apex'te düzenlendi. Katılımcıların kendine has ve eğlenceli kostümleriyle katıldığı etkinlikte 30 takım yarıştı. Yarışmacılar arasında; ünlü Youtuber'lar Buğra Akpınar, Alper Rende, Mervan Tepelioğlu ve gazeteci Serkan Ocak da vardı. -6 derecede gerçekleşen etkinliğin jürisinde ise; ünlü modacı Zeynep Tosun, radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, yaşam koçu Ayşe Tolga, oyuncu Yunus Günçe, gazeteci Zeynep Üner, gazeteci Özlem Kotan, Aşk doktoru ve gazeteci Mehmet Coşkundeniz yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen yarışta katılımcılar kar pistinde; PAC-MAN'den Super Mario'ya, Battal Gazi'den Taş Devri'ne, Up filminin ana karakteri Carl Fredricksen'dan Harley Quinn'e, Le Casa De Papel'den Doctor Who'ya kadar çeşitli kostümlerle -6 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atladı.

Birbirinden renkli ve cesur katılımcıların yarıştığı Red Bull Kar Havuzu'nda ilk 3'e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirildi. Yarışmada birinciliği ‘Herkül-Ejderha Katili' kazanırken, ikinciliği ‘Atını Seven Kovboy' elde etti. Gangsta Banana takımı da üçüncü oldu. En iyi kostüm ödülünü ise Skiboard isimli takım kazandı. Eğlenceli yarışı binlerce seyirci izledi. 16 Şubat 2019 Geleceğin MotoGP şampiyon adayları Antalya`nın Alanya ilçesinde yaşayan çift yumurta ikizleri 15 yaşındaki milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşlerin hedefi MotoGP`de şampiyonluk. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:35 | 17 Şubat 2019
red bull Red Bull Kar Havuzu
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