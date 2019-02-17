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Cüneyt Çakır Olympique Lyon-Barcelona maçını yönetecek
Şampiyonlar Ligi

Cüneyt Çakır Olympique Lyon-Barcelona maçını yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon ile İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

17 Şubat 2019 12:46

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00’te Fransa’nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı’nda oynanacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

17 Şubat 2019 Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR`ı Halil Umut Meler Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray`ın bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem`i (VAR) Halil Umut Meler oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:46 | 17 Şubat 2019
Cüneyt Çakır şampiyonlar ligi
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