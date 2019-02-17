MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-2 Alanyaspor | Cisse’nin günü

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Aytemiz Alanyaspor’un gollerini Cisse atarken, Trabzonspor Rodallega’nın ayağından penaltı kaçırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor’u durdurma planı işleyen Aytemiz Alanyaspor, rakibine bir bet fırsat verdi. Bu pozisyonda Abdulkadir Ömür’ün kaleci ile karşı karşıya kaldığı fırsatta top Haydar’da kaldı. İlk yarıda bu fırsat dışında ciddi bir pozisyon yaşanmadı.

İkinci yarıya Trabzonspor hızlı başladı. İkinci yarının başında kazanılan penaltıda topun başına Rodallega geldi. Rodallega’nın ‘Panenka’ vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa tekrar dokunan Rodallega, Aytemiz Alanyaspor’un çift vuruş kullanmasına sebep oldu.

Bu golden kısa bir süre sonra Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Cisse, kaleci Arda’yı avladı. Bu golden sonra oyun disiplininden kopan Trabzonspor, kalesinde ciddi tehlikeler vermeye başladı. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cisse, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.

Kalan dakikalarda Trabzonspor, tüm hatlarıyla yüklense de rakip savunmayı faszla zorlayamadı. Hızlı hücumlarla etkili olan Aytemiz Alanyaspor ise farkı arttıracak fırsatlar bulmasına rağmen, kaleci Arda’yı geçmeyi başaramadı.

Son dakikalarda oyunu kendi yarı alanında kabul eden Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor’a gol fırsatı vermeyerek mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Zorlu deplasmanda kritik üç puanla dönen Aytemiz Alanyaspor, puanını 28 yaparak 10. sıraya yükseldi. 33 puanda kalan Trabzonspor ise 6. sırada kaldı.