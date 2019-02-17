MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-1 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Hikmet Karaman’ın çalıştırdığı Kayserispor, 22. hafta maçında Göztepe’yi konuk etti. Nefes kesen maçta gülen taraf 2-1’lik skorla Kayserispor oldu. Bu sonuçla Kayserispor 28 puanla 11. sıraya yükseldi. Göztepe ise tehlike hattına gerilerken 25 puanla 13. sırada kaldı.

Ev sahibi Kayserispor 14’te Chery ile 1-0 öne geçti ve maçın büyük bölümünü önde götürdü. 85’te Göztepe Nabil Ghilas ile skoru eşitledi. Gol tartışma yaratırken VAR incelemesiyle Ghilas’ın kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiği tespit edildi. Son sözü ise 88’de Oliver Mensah söyledi. Mensah’ın golüyle Kayserispor’un 3 puan hasreti sona erdi.

İşte ilk 11’ler…

İstikbal Mobilya Kayserispor 11’i: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Deniz, Şamil, Mensah, Chery, Umut, Kravets

Göztepe’nin 11’i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Alparslan, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Deniz

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayan maçta hakem Serkan Tokat düdük çaldı. İki takım arasında oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Göztepe sahasında 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada üst üste 4 kez beraberlikle sahadan ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi sahasında 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başararak çıkışa geçmişti. Hikmet Karaman’ın öğrencileri haftaya aynı puanda girdiği rakibi karşısında kazanarak alt sıralarla olan puan farkını yükseltti ve rahat bir nefes aldı.

Haftaya 25 puan ve averajla 10. sırada giren Göztepe, aynı puana sahip İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında galibiyeti hedeflerken istediği sonucu alamadı. İkinci yarının ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Kemal Özdeş’in öğrencileri Kayseri deplasmanında kazanarak bir seri başlatmak isterken 88’de Mensah’ın golüyle puandan da oldu.

KAYSERİSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)