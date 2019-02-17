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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Anadolu Efes canlı izle! Türkiye Kupası’nda dev maç…
Basketbol Süper Ligi

CANLI YAYIN: Fenerbahçe Anadolu Efes canlı izle! Türkiye Kupası’nda dev maç…

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zorlu kupa maçında karşılaşacak iki takım da maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda merak eden basket severler için haberimizin karşılaşmanın tüm detayları ve Fenerbahçe Anadolu Efes Euroleague maçı canlı yayını bulunuyor.

17 Şubat 2019 19:35

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes derbide Türkiye Kupası için karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin heyecanını yaşamak isteyen basket severler ise Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda merak ediyor. Şampiyonluk hedefleyen iki takım, Süper Lig ve Euroleague'nin Türkiye Kupası'nı müzeye taşımak adına mücadele ediyor. Anadolu Efes Fenerbahçe maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE

 

10. KEZ FİNALE ÇIKTI

Türkiye Kupası'nda son 2 yıldır finalin kapısından dönen Fenerbahçe Beko bu kez şeytanın bacağını kırdı. Sakatlıkları süren Green ve Vesely'nin kadroda yer almadığı maçta Sarı-Lacivertliler, hücumda sıkıntı yaşamasına rağmen Türk Telekom engelini 73-65'lik skorla aştı, tarihinde 10. kez finale çıktı. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Ankara temsilcisi, son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedi. 37.dakikaya kadar skor farkı açılmadı: 65-63. Ancak takımın müthiş yönlendiren Sloukas attığı üçlükle de sonucu belirledi: 73-65.

Son güncelleme 19:35 | 17 Şubat 2019
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