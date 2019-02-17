Biraz kül biraz duman işte Fenerbahçe

FENERBAHÇE'DE bir takım değişiklikler olduğu kesin ama skora yansıması biraz zaman alacak gibi. Ersun Hoca, Konya karşısında takımını sahaya 4-2-3-1 ile sürerek, Aykut Kocaman'a adeta meydan okudu. Bu sistemde en etkili oyuncular kuşkusuz Moses, Valbuena ve Zajc'tı. Moses'i tartışmanın bir anlamı yok. Ofansta itici güç olduğu kesin ve yeni transfer Zajc'ın isabetli şutları gelecek adına umut vadediyor. Fenerbahçe Slimani ile bir kişi eksik oynuyor. Soldado'nun yokluğunda oynadığının o da farkında. Mehmet Topal'ın formsuzluğu özellikle Konya gibi kontratak futbolu oynayan takımlar karşısında acziyete neden oluyor.

STOPERLERİN bu kadar oyunun içinde olması doğru mu bilemiyorum ama Fenerbahçe'nin yediği golde önde yakalanan Skrtel, ardından da Sadık, Fofana gibi yetenekli bir oyuncuyu durduramadı. Bireysel yetenekleri ve hızıyla golü buldu. İlk yarı bitmeden Jailson ilk goldeki hatasını affettirdi, güzel bir gol attı. Ancak hatırlatalım, sarı-lacivertlilerin durumu eşitlemesi taraftarı memnun etmiyor. Taraftar artık başarı bekliyor. 12. Adam, Isla ve Soldado'nun cezalı olmasına bakmaz, Ekici'nin sakat olması ile ilgilenmez. Konya, istediğini aldı. Klasik Aykut Hoca takımı… Hazırlık pasları ile rakibi üstüne çek, kontralarla golü bul. Şunu söylemeliyim, Konya iyi bir takım ve her geçen hafta daha iyi olup üst sıralarda olacaktır!

HAKEM hataları sezon başı her hafta yeni bir mağdur yaratıyordu ya, en sonunda Yusuf Namoğlu'nun başını yedi hakemlerimiz! Kulisler şimdi kimler ihanet etti diye dedikodularını yapadursunlar, yeni MHK geçici bile olsa Fenerbahçe-Konya maçında Fırat Aydınus ve ekibi pürdikkat bir yönetim sergiledi. Tanıdığım Fırat Aydınus maçın önüne geçmeyi seviyor işte. Zuta'nın Jailson'un yüzüne darbesini VAR'ın uyarısıyla izlemesine rağmen penaltı çalmadı. Jahovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda ise VAR ile uzun süre tartıştı. Baktı olmayacak gidip kendi izledi, kırmızıyı çıkardı. Mağdur yaratmayın diyeceğim ama Skrtel'ın, Zuta'ya uçan tekmesi ya da çift dalması daha maç bitmeden Konya'nın sosyal medya hesaplarına düşmüştü bile. Karşılaşmanın sonlarında Alper'in golü yine VAR marifetiyle iptal oldu. Boşa dememişler: Marifet iltifata tabi!

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