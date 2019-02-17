Barcelona’nın yıldızı Boateng’in deplasman maçını fırsat bilip evini soydular

Barcelona’nın başarılı oyuncusu Boateng’in evi soyuldu. Olay Barcelona’nın Valladolid deplasmanında oynadığı gün yaşandı.

Futbolcunun Valldolid’de oynamasını fırsat bilen soyguncular eve girip mücevher ve takılarla birlikte evdeki nakit paraları da alıp kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çalınan eşyaların değerinin 300.000 euro olduğu açıklandı.

Dün oynanan maçta ilk 11’de başlayan Boateng’in bu mutluluğu eve gidince kursağında kaldı. Yerel basın, Sarria’da yaşayan futbolcunun evinde incelemelere devam eden yetkililer, “Hırsızlar muhtemelen Boateng’in fikstürünü izleyip, deplasmana gitmesini bekledi” yorumunu yaptı.

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