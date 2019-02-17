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Barcelona’nın yıldızı Boateng’in deplasman maçını fırsat bilip evini soydular
İspanya La Liga

Barcelona’nın yıldızı Boateng’in deplasman maçını fırsat bilip evini soydular

İspanya La Liga 24. haftasında oynanan Valladolid - Barcelona maçı sırasında Barcelona'nın başarılı oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in evi soyuldu.

17 Şubat 2019 13:50

Barcelona’nın başarılı oyuncusu Boateng’in evi soyuldu. Olay Barcelona’nın Valladolid deplasmanında oynadığı gün yaşandı.

Futbolcunun Valldolid’de oynamasını fırsat bilen soyguncular eve girip mücevher ve takılarla birlikte evdeki nakit paraları da alıp kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çalınan eşyaların değerinin 300.000 euro olduğu açıklandı.

Dün oynanan maçta ilk 11’de başlayan Boateng’in bu mutluluğu eve gidince kursağında kaldı. Yerel basın, Sarria’da yaşayan futbolcunun evinde incelemelere devam eden yetkililer, “Hırsızlar muhtemelen Boateng’in fikstürünü izleyip, deplasmana gitmesini bekledi” yorumunu yaptı.

17 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Barcelona 1-0 Real Valladolid | Messi attı, Enes Ünal yıkıldı İspanya La Liga 24. hafta karşılaşmasında Enes Ünal`lı Real Valladolid`i ağırlayan Barcelona, Lionel Messi`nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 galip geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:50 | 17 Şubat 2019
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