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Alex de Souza’dan duygusal paylaşım! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman…
Fenerbahçe

Alex de Souza’dan duygusal paylaşım! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman…

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynadığı Konyaspor maçını tribünden takip eden efsane oyuncu Alex de Souza, Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'la ilgili açıklama yaptı.

17 Şubat 2019 11:02

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında evinde Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalırken geçen günlerde Türkiye’ye gelen Alex de Souza, mücadeleyi tribünde takip etti. Brezilyalı efsane, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman tartışmalarına da yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Hem Aykut Kocaman hem de Aziz Yıldırım’a iş ve özel hayatlarında mutluluk dileklerinde bulunan Alex de Souza, “Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile Şükrü Saracoğlu’na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı” dedi.

Alex’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Birçok insan bana başkan Aziz yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu… Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok… Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman’a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saracoğlu Stadı’na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç’a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya’ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum”

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Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu… Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok… Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum… İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu stadına girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.

alexdesouza (@alexcfc10)’in paylaştığı bir gönderi ()

17 Şubat 2019 Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman`dan Alex de Souza açıklaması: `Fenerbahçeliler tuzağa düşüyor` Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Alex de Souza ile ilgili sorulara yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:11 | 17 Şubat 2019
alex de souza Aykut Kocaman Aziz Yıldırım Fenerbahçe instagram
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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