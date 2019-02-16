Yeni Merkez Hakem Kurulu’na tepki dinmiyor! Güntekin Onay ve Serdar Ali Çelikler de eleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Yusuf Namoğlu ve ekibinin istifalarının ardından açıkladığı yeni Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki yağdı. Fenerbahçe taraftarlarının Hamza Mısır’a olan tepkilerinin ardından bir diğer MHK üyesi Hakan Sivriselvi’ye de eleştiri geldi. Spor yorumcusu Güntekin Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Sivriselvi’nin MHK’de görev almasına şaşırdığını belirtti.

MHK`nin başkanı değil üyesi konuşuluyor! Sosyal medyada `TT` oldu TFF Yönetim Kurulu, MHK`nim yeni üyelerini açıkladı. Sabri Çelik`in Başkan olarak atandığı MHK`nin üyelerinden Hamza Mısır, Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Güntekin Onay, yaptığı paylaşımda “Hakan Sivriselvi MHK’ye girmiş, çok şaşırdım. Bir daha herhangi bir stadyumun önünden geçmesi yasak olmalıydı halbuki” ifadelerini kullandı.

Hakan Sivriservi MHK'ya girmiş, çok şaşırdım. Bir daha herhangi bir stadyum'un önünden geçmesi yasak olmalıydı halbuki. — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) February 15, 2019

SERDAR ALİ ÇELİKLER DE YENİ MHK’Yİ ELEŞTİRDİ

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler de, yeni MHK hakkında bir yazı kaleme aldı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın kemiklerini sızlatacak bir MHK ortaya çıkarıldığını belirten Serdar Ali Çelikler “İnşallah der ve ümid ederim ki bu MHK, “Mayısa kadar Sabri Abi” formülünden öte değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Ali Çelikler, yeni MHK ile ilgili yazdığı yazıda “Yusuf Namoğlu’nun istifasının ardından atanan MHK’ya baktım ve gözlerime inanamadım.. Hasan Doğan’ın TFF Başkanlığı esnasında HAKEMLİKLERİ BİTİRİLEN ekipten Hakan Sivriservi ve Hamza Mısır listede.. Vedat Yüksel – Bülent Demirlenk – Bülent Uzun neden yok diye şaşırdım! Keşke onları da alsalardı.. Hatta Mutlu Çelik’i MHK başkanı; Haluk Ulusoy’u da Asbaşkan yapsalardı diye geçirdim içimden!!! Hakemliği bilmeyen, açık TFF düşmanlığı olan isimler bir yana bu isimlerin hakemliklerinin neden bitirildiğinin Yıldırım Demirören’in bilmemesine imkan yok.. O zaman bile isteye Riva Hasan Doğan Tesisleri’nin kapısı, bizzat Hasan Doğan’ın el çektirdiği isimlere sonuna kadar açıldı. O operasyonu yapan MHK ekibinin başkan yardımcısı Ünsal Çimen de listede üstelik.. Bu ligin marka değerini en çok bu son kurul ataması ile bu TFF düşürdü. Hasan Doğan’ın da kemikleri sızladı…” değerlendirmesinde bulundu.

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HAKAN SİVRİSELVİ’YE 2 YIL MAÇ VERİLMEMİŞTİ

Yeni MHK’de yer alan isimlerden Hakan Sivriselvi, 5 Nisan 2008 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası 2 yıl görev alamamıştı. Hakan Sivriselvi, 13 Şubat 2010 tarihinde hakemliği bıraktığını açıklamıştı.

Hakan Sivriselvi, hakemliği bırakırken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve üyeleriyle konuştuğumda, oyun içinde olabilecek, her hakemin yapabileceği hatalarımın olduğunu kabul ettim. Fakat o günden sonra MHK Başkanı Oğuz Sarvan, telefonlarıma hiç cevap vermezken, yazdığım mesajları da karşılıksız bıraktı. Ben bugüne kadar hep sustum, bu haksızlığın bir gün biteceğini düşündüm. Bazı arkadaşlarım ve hocalarım ‘Hakan, senin işini Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki bitirdi’ dedi.

Onlara defalarca, ‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurulları özerktir, siyaseti karıştırtmazlar’ dedim. Ancak geçen hafta oynanan Kayserispor-Galatasaray maçından sonra Özhaseki’nin, ‘Bir hakem Fenerbahçe maçında bizimle uğraştı, haksızlık yaptı, onun düdüğünü ve formasını duvara astırtık. Bu çirkinlikler sürerse daha çok düdüğünü astıracağım adam çıkar’ dediğini duyduğumda şaşkına döndüm. Bahsi geçen kişi bendim.

9 Şubat Salı akşamı Futbol Federasyonu’ndan bir yönetici ve bir MHK üyesini aradım ve MHK Başkanı Oğuz Sarvan ile görüşmek istediğim söyledim. Yönetici ve MHK üyesi daha sonra bana dönerek, birkaç saat sonra Sarvan’ın benden telefon beklediğini söylediler. Sarvan benimle 2 yıldır konuşmaktan kaçınıyordu. Sayın Sarvan’ı aradım. ‘Benim hakemliğim bundan sonra ne olacak, en kısa zamanda hakem arkadaşlarımın arasına dönmek istiyorum’ dediğimde Sarvan, ‘Bu artık çok zor. O zamanki şartlarla şu anki şartlar bir değil. O zaman yeni bir oluşum vardı, güven ortamı gerekiyordu. Tek başına ben bir şey söyleyemem yönetim kuruluma sormam lazım’ dedi ve bana gözlemcilik yapma teklif etti.

Hakemliğin affedilmeyecek tek yanlışı dürüstlüğe ve tarafsızlığa aykırı davranış biçimleri sergilenmesidir. Ben bir an olsun bu hatalara düşmedim. Beklememin tek sebebi kırılan onurumun bana iade edilmesiydi. Ben her platformda tarafsızlığımı koruyor ve hiçbir baskı altında kalmıyorken, beni yönetenler ne çeşit baskı altında kalarak, bir maçta 17 yıllık emeğimi onursuzca heba edebilir? MHK nasıl olur da 2 yıl sonra hakemliği bırakarak, gözlemcilik yapmamı teklif eder. Bu ne vicdansız bir pazarlıktır. Eğer Özhaseki bu şekilde olayı aydınlatmasaydı, MHK bana hiçbir açıklama yapmayacaktı. Bu nasıl bir sahip çıkma. Özhaseki’nin sözleri benim günahsız olduğumu ortaya çıkartığı gibi bir güç gösterisine de kurban gittiğimi açıkça ortaya koydu. Şimdi aklanmış ve onurlu bir insan olarak futbol hakemliği görevinden istifa ediyorum. Aynı onurlu davranışı MHK Başkanı Sarvan’dan bekliyorum.”