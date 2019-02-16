Yeni Malatyaspor maçı sonrası Şenol Güneş’ten Adem Ljajic ve Milli Takım sorusuna cevap!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında Beşiktaş sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş, skoru 2-1’e getiren golü attıktan sonra korner direğini tekmeleyen ve sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Adem Ljajic hakkında sorulan soruya da cevap verdi. Güneş ayrıca Milli Takım sorusuna ise “A Milli Takım teknik direktörülüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşma üzere değerlendireceğim” şeklinde yanıt verdi.

Şenol Güneş: ‘Moralim bozuluyor, üzülüyorum…’

Güneş, “Ljajic’in gördüğü sarı kart kabul edilebilir değil. Ben maç sonunda o hatayı görünce moralim bozuluyor, üzülüyorum. Oyuncu da bunu yapmamalı” ifadelerini kullandı. Oyunu da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı “Malatya sahasında zor bir takım, 1 maç kaybettiler, az gol yiyen bir takım. Zor maçı kolaylaştırdık. Maçın tamamında hak ettiğimiz bir maçtı. Bir ara farka gitmesi gereken maç, kaçırdıklarımız sonrası beraberliğe geldi” dedi.

Kaçan goller üzerine de konuşan Şenol Güneş, “Bugün hem gol kaçırma örneklerini, hem de kolay gol yeme örneğini gösterdik. Hücumda zaaflarımız vardı, büyük takımların yapmaması gereken hatalar yaptık. Oyundaki hataları düzeltmek mecburiyetindeyiz. Beceri olmadığı zaman, konsantrasyon olmadığı zaman her şey olur. İstekle, o heyecan, şartlar ne olursa olsun kaçan goller başarısızlıktır. Herkesin kaçan gollere hayıflanması yerine gerekenleri yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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