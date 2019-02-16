Türkiye Kupası yarı finalinde maç bitti ortam gerildi! Fenerbahçeli Nikola Kalinic…

Basketbolda TBF Erkekler Türkiye Kupası’nda yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom bir araya geldi. Nefes kesen maçta Fenerbahçe parkeden 73-65’lik skorla galip ayrıldı ve finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Maça damga vuran olay ise karşılaşmanın sonunda yaşandı. Fenerbahçe Beko’nun yıldız oyuncusu Nikola Kalinic, müsabakanın bitmesiyle Türk Telekom oyuncularının yanında sevinç gösterisinde bulununca Başkent temsilcisinin oyuncuları sinirlerine hakim olamadı. Kalinic’in üstüne yürüyen oyuncular güçlükle sakinleştirildi.

Hatırlanacağı üzere ligde oynanan mücadelede de Nikola Kalinic ve Sylven Landesberg arasında gerginlik yaşanmıştı. Landesberg, Kalinic’e topla sertçe vurmuş ve ikili arasında tartışma yaşanmıştı. İkili yine karşı karşıya gelirken maç sırasında aralarında bolca temas yaşanan ikiliye önce karşılıklı teknik faul çalındı.

Maç sonu ikilinin fitilini ateşlediği olaylara iki takımın yardımcı antrenörleri de gerginliğe dahil oldu. Fenerbahçe Beko: 87 - Türk Telekom: 64 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi`nin 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom`u ağırlayan Fenerbahçe Beko, rakibini 87-64 mağlup etti İlgili Haberi Oku