TBF Erkekler Türkiye Kupası | Fenerbahçe Beko 73-65 Türk Telekom

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 73-65 yenerek finale yükseldi ve Anadolu Efes’in rakibi oldu. Karşılaşmaya özellikle hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli’nin basketleriyle 3. dakikada 7-0’lık üstünlüğü yakaladı. Campbell’ın 3 sayılık basketiyle ilk sayılarına ulaşan Türk Telekom, Stimac-Gabriel ikilisinin de skora katkı vermesiyle rakibine 7-0’lık seriyle karşılık verdi ve 5. dakikada skora denge getirdi: 7-7. Melih Mahmutoğlu’nun art arda sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren sarı-lacivertliler, periyodu 20-13 üstün bitirdi. Türkiye Kupası`na Anadolu Efes damgası Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası`nda Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İlgili Haberi Oku

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili bir hücum performansı sergileyen Türk Telekom, Landesberg, Campbell ve Kaya Peker’in basketleriyle 14. dakikada 24-22’lik skorla öne geçti. Her iki takımın da dış atışlarla sonuca gittiği bu dakikalarda Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas, Türk Telekom ise Gabriel ile sayılar buldu ve 17. dakika, 31-31 berabere geçildi. Stimac ile boyalı alandan sayılar üreten başkent ekibi, savunmada Sloukas’ın 3 sayılık basketlerine engel olamayınca Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-33 üstün gitti. Türk Telekom, 3. periyoda Landesberg, Fenerbahçe Beko ise Guduric’in basketleriyle başladı. Guduric, Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile hücumda etkili olan sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada farkı çift hanelere (47-37) taşıdı. Landesberg’in sayılarıyla farkı tekrar azaltan Türk Telekom, Redding’in basketiyle 28. dakikada skoru 52-48’e getirdi. Çeyrek, 55-48 Fenerbahçe Beko lehine sonuçlandı. Yükselen Yıldızlar maçını ABD Karması kazandı 2019 NBA All-Star`da ABD karması, Los Angeles Lakerslı Kyle Kuzma`nın 35 sayıyla MVP ödülünü aldığı karşılaşmada, dünya karmasını 161-144 yendi. İlgili Haberi Oku

Final periyoduna iyi giren Türk Telekom, özellikle Metin Türen’in 3 sayılık basketleriyle 32. dakikada skora yeniden denge getirdi: 58-58. Kalinic’in basketiyle hücumdaki sıkıntısını sonlandıran Fenerbahçe Beko, Lauvergne’nin de katkısıyla 35. dakikaya 5 sayı farkla (65-60) üstün girdi. Yaklaşık 1,5 dakika süresince takımlar sayı bulamazken, Stimac ile boyalı alandan basket-faul çıkaran Türk Telekom, son 3 dakikaya girilirken skoru 65-63’e getirdi. Kalan sürede Sloukas ile hücumlarını şekillendiren Fenerbahçe Beko, yine bu oyuncunun 3 sayılık basketiyle bitime 11 saniye kala farkı 6 sayıya (71-65) çıkardı ve karşılaşmadan da 73-65 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Fenerbahçe Beko: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9

Türk Telekom: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 13, Metin Türen 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Can Akın, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 20-13

Devre: 36-33

3. Periyot: 55-48

Beş faulle çıkan: 36.53 Campbell (Türk Telekom) Fenerbahçe Konyaspor maçında maça VAR damga vurdu! Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk devreye VAR pozisyonları damga vurdu. Fırat Aydınus iki kez VAR incelemesine başvururken tartışmalı kararlar sonucunda Adis Jahovic, kırmızı kart gördü. Jahovic`in atılmasının ardından Atiker Konyaspor cephesi flaş bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku