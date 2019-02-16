Tanzimden satılık futbolcular

Mevcut kurala göre Süper Lig'deki takımların kadrolarında bulundurabilecekleri yerli futbolcu sayısı en az 14. Yerli sayısının kademeli olarak arttırılacağı bir süredir konuşuluyor. Ancak 2019-20 sezonunun başlamasına sadece 5 ay kalmasına rağmen konu netlik kazanmış değil. Süper Lig'deki 18 takımın sahip olduğu toplam yabancı futbolcu sayısı 243. Bu rakama; kadroda olmamalarına rağmen bonservisleri elde tutulan futbolcular da dahil. En fazla yabancı futbolcuya (19) sahip kulüp ise geçen yıl “Milli refleks gösterelim. Yabancı kontenjanı azaltılsın” açıklaması yapan Ankaragücü. En az yabancı futbolcuya sahip kulüp ise 10 futbolcuyla Kayserispor. Ligdeki ortalama yabancı rakamı ise 13.5. TFF ile Kulüpler Birliği'nin bu konu hakkında bir çalışma yaptığı biliniyor. Ancak ne rakam telaffuz ediliyor ne de tarih. Yani ‘Türk işi' mantığıyla muhtemelen yine düzenleme son ana bırakılacak. Umarım doğru bir süreç yaşanır da kulüpler ellerindeki futbolcuları alelacele satmak zorunda kalmazlar. Aksi olursa kulüplerimiz sezon sonunda, ‘tanzimden acil satılık futbolcular' kampanyası ile yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Yazarın Diğer Yazıları