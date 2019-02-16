Rıdvan Dilmen: ‘İnsan futboldan soğuyor’

NTV’de yayınlanan “Yüzde 100 Futbol” programında Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Jailson’un penaltı beklediği pozisyonda devam kararının doğru olduğunu söyleyen Dilmen, Jahovic’in kırmızı kartının ağır olduğunu dile getirdi.

İşte Dilmen’in açıklamaları;

“Fenerbahçe full bir statta oynuyor. Önde Moses, Valbuena ve Zajc ile ofansif başladı. Konyaspor bunu bekliyordu. Sonra denge kuruldu. İki tane VAR’lık olay oldu. Skrtel’in de pozisyonu kritik.”

“İNSAN FUTBOLDAN SOĞUYOR”

“İnsan gerçekten futboldan soğuyor, ben soğuyorum. Jailson’un pozisyonu penaltı değil. Belki de FIFA kurallarında penaltı, bilemiyorum, ben oyuncu gözüyle bakıyorum.”

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“SKRTEL’IN POZİSYONUNDA DARBE YOK”

“Skrtel’in pozisyonunda darbe yok. Darbe olsa, Konyasporlu futbolcu şu an hastandeydi. Sarı kart doğru.”

“ŞU POZİSYONUN YILDIRIM DEMİRÖREN İLE NE ALAKASI VAR?”

“Jahovic için açık oturum, kapalı oturum yapıyorsun. Orada ayağı Türkiye’nin en hızlı oyuncusu Onyekuru kaçıramaz. Gidip bakmana rağmen kırmızı veriyorsun. Son haftalarda Ali bey ve Semih Bey konuştu. Şu pozisyonun Yıldırım Demirören ile ne alakası var? Fırat Aydınus’un Jahovic’e kırmızı kartı, maçı etkiledi. Bana biri anlatsın, bir oyuncu o pozisyonda ayağını nasıl kaçırabilir?”

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“BANA GÖRE PENALTI DEĞİL”

“Jailson’un pozisyonu bana göre penaltı değil. Skrtel’in pozisyonunda da sarı kart normal. Jahovic’in o pozisyonda ayağını oradan kaçırma ihtimali yok. Gidip bakmasına rağmen kırmızı kart verdi.”

“FENERBAHÇE İÇİN ZOR GEÇECEĞİ BİLİNİYORDU”

“Atiker Konyaspor’un ligin standartlarının üzerinde bir fiziki kalitesi var. Dirençli bir takım olduğunuz biliyoruz. Fenerbahçe için de zor geçeceği biliniyordu. Perşembe akşamı oynanan Zenit maçında hocanın kafasındaki 11 lig ilk 11’i değildi. Valbuena’yı fazla düşünmüyordu. Slimani’yi de çok düşünmüyordu ama onunla başladı. Slimani golü atınca, Valbuena da iyi oynayınca onları sahaya sürdü.”

“ALPER GERİDEN GELSE BİLE OFSAYT”

“Konyaspor’a ne kadar övgü yağdırsak azdır. Devre arasında bu maçtan puan alması için Serkan’ın çok iyi oynaması lazım demiştik. VAR Alper ve Mehmet Topal’ı ofsaytta gösteriyordu. Ama topa dokunan Alper geriden çıkmış olsa da ofsayt. Mehmet aktif alanda çünkü”