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Red Bull Kar Havuzu 16 Şubat’ta Erciyes’te!
Diğer Sporlar

Red Bull Kar Havuzu 16 Şubat’ta Erciyes’te!

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu’nda heyecan yarın yaşanacak. 16 Şubat’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyona yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlar ile önce kayak yapacak, ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Şampiyonu ise ünlülerden oluşan jüri belirleyecek.

16 Şubat 2019 00:22

Yılın en havalı havuz partisi Red Bull Kar Havuzu, yarın (16 Şubat) Erciyes Kayak Merkezi – Magna Apex'te gerçekleştirilecek. Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyona için tüm hazırlıklar tamamlandı. Renkli görüntülerin yaşanacağı Red Bull Kar Havuzu'na büyük bir katılımın olması bekleniyor.

Organizasyonun bu seneki jüri koltuğunda ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun, radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga gibi isimler oturacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte 50 metrelik pistte kayarak buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler isimler arasında youtube fenomenleri Buğra Akpınar, Alper Rende, Bilge Su Işık bulunuyor.

İLAYDA AKDOĞAN DA ATLAMIŞTI

Geçtiğimiz sene yine Kayseri'de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu'nda ünlü isimler de yarışmış ve renkli görüntüler oluşmuştu. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan da kendini serin sulara bırakmıştı. Geçtiğimiz sene düzenlenen yarışmayı ‘Frozen Vikings' isimli takım kazanırken, ikinciliği ‘Badi Ekrem' lakaplı Hasan Karataş elde etmişti. ‘Titanic Ship by Happens' takımı da üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise ‘Kimono Forever' takımı kazanmıştı.

RED BULL KAR HAVUZU NEDİR?

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu'nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da yaratıcı olması gerekiyor. Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 12×7 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte.

Son güncelleme 00:22 | 16 Şubat 2019
red bull Red Bull Kar Havuzu
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