Nefes kesen maçta gol sesi çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta maçında Akhisar ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Cihat Arslan’ın istifasının ardından ilk maçına çıkan Akhisar, küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Ankragücü’nün 88. dakikada İlhan Parlak ile attığı golün ardından hakem Halis Özkahya VAR’a giderek golü iptal etti. Pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunan Akhisar kalecisi Fatih Öztürk sarı kartla cezalandırıldı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, pozisyon açısından oldukça kısır geçse de özellikle Ankaragücü’nün 51. dakikada kırmızı kart (B. Dja Djedje) görmesinin ardından Akhisar’ın rakip kalede etkili akınlarına sahne oldu ancak tabelayı değiştirecek skor çıkmadı.

Akhisarspor’da sarı kart gören Serginho ve Josue, Galatasaray deplasmanında cezalı duruma düştüler.

Küme düşme hattında hayati önem taşıyan maçın 0-0 eşitlik ile sona ermesinin ardından Akhisar ligdeki puanını 18’e, Ankaragücü ise puanını 24’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig`de 22. haftanın perdesi açılıyor! Spor Toto Süper Lig`de 22. hafta yarın oynanacak, Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak. Yeni Malatya Stadı`nda saat 20.30`da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İlgili Haberi Oku