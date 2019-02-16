NBA All Star heyecanı başlıyor! NBA All Star saat kaçta, hangi kanalda?

NBA yıldızlarının bir araya geldiği, müthiş şovlarla nefes kesen All Star bugün başlıyor. NBA All Star 2019 programında 6 ayrı etkinlik var. hafta sonunun ilk etkinliği, yarın TSİ 03.00’te başlayacak ünlüler maçı olacak. Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD’de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz de maçta forma giyecek. Peki, NBA All Star hangi kanalda saat kaçta?

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

All Star 2019 programında 6 ayrı etkinlik var. Etkinlikler Türkiye’de S Sports ve NBA TV’de yayınlanacak. Yayın takvimi ise şu şekilde:

All Star Ünlüler Maçı: 16 Şubat, 03:00 Yükselen Yıldızlar ABD-Dünya Karması: 16 Şubat, 05:00 Yetenek, üçlük ve smaç yarışmaları: 17 Şubat, 04:00 68’inci NBA All-Star Maçı (LeBron-Antetokounmpo): 18 Şubat, 04:00

DÜNYA – ABD KARMALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran, 10’ar kişilik ABD karması ile dünya karmasının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00’te oynanacak.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli yıldızımız Cedi Osman, dünya karması adına sahaya çıkacak. Dünya karmasında Cedi’nin yanı sıra Fenerbahçe’den hatırladığımız Sacramento Kings’in yıldızı Bogdan Bogdanovic de olacak. Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls) ve Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) yer alacak.

NBA ALL STAR ÜÇ SAYI YARIŞMASI

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu efsane Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker’dan (Charlotte Hornets) oluşan 10 isim yer alacak.

NBA ALL STAR SMAÇ YARIŞMASI

Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin efsaneleştiği smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets’tan Miles Bridges, Atlanta Hawks’tan John Collins, New York Knicks’ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder’dan Hamidou Diallo mücadele edecek.

NBA ALL STAR MAÇI

Etkinlikler, 68. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşması, 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00’te oynanacak. Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo’nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5’te çıkacak James, Kobe Bryant’a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek.