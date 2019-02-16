Michael Schumacher’i adaya taşıdılar

Michael Schumacher, 3 ocaktaki doğum gününde ülke dışına bir yere taşındı. Bunte dergisine göre efsane pilot, 50. yaş gününü İspanya'nın Mallorca adasında, Schumacher ailesine ait villada geçirdi.

Schumacher'in güneş ışınlarından etkilenmemesi için terasa kahverengi bir örtü serildi, aileye koruma görevlileri eşlik etti. Mallorca'daki mülk, Schumacher ailesi tarafından geçen senenin temmuzunda 30 milyon euroya alınmıştı.

Menajeri sessizliğini bozmuştu

Sağlık durumu ve özel hayatı yıllardır son derece gizli tutulan Schumacher’le ilgili ilk açıklamaları Kehm yapmıştı. Kehm açıklamalarında şunlaru söyledi; ‘Korkunç kazanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ailesine olan yakınlığında hiçbir şey değişmedi. Bana soracak olursanız Corinna ve Micheal mükemmel bir çiftti ve hala da öyleler. Geçmişte de olduğu gibi bugün de ailesine hala çok yakın. Micheal hep sıcakkanlı bir insandı. ‘

‘Fakat sağlık durumu eskisi gibi olmadığı için hala dışarıda görünmek istemiyor. Ailesine ve yakınlarına yılbaşı, doğum günü gibi günlerde hediye alındığından emin olmak için eşine sık sık sorular soruyor. Böyle şeyler hep önemli olmuştur onun için. Durumunun çevresindekilere çok zahmet verdiğini biliyor ve böyle hediyelerle onlara teşekkür ettiğini düşünüyor.’

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