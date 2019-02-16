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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-0 Balıkesirspor Baltok
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-0 Balıkesirspor Baltok

Spor Toto 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok'u ağırlayan Ümraniyespor ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi.

16 Şubat 2019 18:17

Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya gelen Ümraniyespor 2-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 72. dakikasında gol perdesini açan Leandro Barrios, Ümraniyespor’u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Emircan Altıntaş’ın attığı gol maçın skorunu belirlerken Ümraniyesor karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 41 yaparken Balıkesirspor Baltok 29 puanda kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Leandrinho

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck

Goller: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90+2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Son güncelleme 18:17 | 16 Şubat 2019
Balıkesirspor Baltok Ümraniyespor
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