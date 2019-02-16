MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Konyaspor özet! Fener evinde hüsrana uğradı…

Fenerbahçe Konyaspor maçı özeti! Fenerbahçe Konyaspor maçı ile Süper Lig’de 22. hafta devam etti. 3 puan alarak daha üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı ve Fenerbahçe Konyaspor maçı 1-1 sona erdi. 33’te Adis Jahovic VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 36’da Fofana skoru 1-0’a getirdi. 45+1’de Jailson ile skor 1-1 oldu. 85’te Alper Potuk ile Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Gol VAR uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın geri kalanın başka gol gelmeyin FB Konyaspor maçı 1-1 sona erdi. Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için Fenerbahçe Konyaspor maç özeti…

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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINDA “VAR” DAMGA VURDU

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ederken zorlu karşılaşmanın ilk yarısına iki kritik pozisyon damga vurdu. Önce karşılaşmanın 13. dakikasında Martin Skrtel'in Leonard Zuta'ya yaptığı müdahale sarı kartla cezalandırılırken Konyaspor cephesi kırmızı kart bekledi.

Daha sonra 25. dakikada Jailson ile Zuta'nın ceza sahasında yaşadığı ikili mücadelede sonrasında ise Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Fırat Aydınus, penaltıya gerek duymadı ve oyun devam etti.

Bu karar da tartışma yaratırken VAR ilk yarıda bir kez daha, bu kez de 33. dakikada devreye girdi. Adis Jahovic ile Sadık Çiftpınar'ın yaşadığı ikili mücadelede Jahovic, yere düşen Sadık'ın sol üst arka adelesine bastı. Jahovic istemeyerek bastığını ifade ederken VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Aydınus, kırmızı kartla Jahovic'i oyundan attı.

Kırmızı karttan sonra Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabı, Skrtel'in Zuta'ya yaptığı müdahalenin fotoğrafını paylaştı ve “Karşılaşma 11’e 10 devam edecek” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Konyaspor maçına damga vuran görüntü! Konyasporlu futbolcunun bacağının hali sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe Konyaspor maçında Martin Skrtel`in Leonard Zuta`ya yaptığı müdahale Atiker Konyaspor cephesinin tepkisini çekti. Yeşil-beyazlılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan ederken devre arasında Zuta`nın bacağının hali sosyal medyada gündeme damga vurdu. İlgili Haberi Oku