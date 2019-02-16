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Leonard Zuta: ‘Çok sert bir müdahaleydi, VAR’a gidebilirdi’
Atiker Konyaspor

Leonard Zuta: ‘Çok sert bir müdahaleydi, VAR’a gidebilirdi’

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Atiker Konyasporlu oyuncu Leonard Zuta, "Çok zor bir maçtı, bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz" dedi.

16 Şubat 2019 22:11

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’un İsveçli futbolcusu Leonard Zuta, 10 kişi kaldıktan sonra alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Ülker Stadı’nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zuta, “Bir takım olarak birlikte savaştık ve mücadele ettik. Maç 11’e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Çok zor bir maçtı, bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz.” diye konuştu.

Maçta Skrtel ile aralarındaki pozisyona da değinen Zuta, “Aslında bu tip pozisyonlarda oyuna adrenalinle devam edebiliyorsunuz. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR’a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi.” ifadelerini kullandı.

Zuta, daha sonra Skrtel’in müdahalesi sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı gösterdi.

16 Şubat 2019 Fenerbahçe Konyaspor maçına damga vuran görüntü! Konyasporlu futbolcunun bacağının hali sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe Konyaspor maçında Martin Skrtel`in Leonard Zuta`ya yaptığı müdahale Atiker Konyaspor cephesinin tepkisini çekti. Yeşil-beyazlılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan ederken devre arasında Zuta`nın bacağının hali sosyal medyada gündeme damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:11 | 16 Şubat 2019
atiker konyaspor Fenerbahçe Zuta
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