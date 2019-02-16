Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy’dan ‘VAR’a kırmızı kart tepkisi!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’da kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Fenerbahçe deplasmanından 10 kişiyle 1 puan almış olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hakem Fırat Aydınus’un maçta çifte standart uyguladığını savunan Aksoy, “Sahada oynanan tiyatro demiyorum, 22 kişinin, 33. dakikadan sonra 21 kişinin hakkı olan bir mücadele var. Mücadele eden futbolcuların hakkını yemeyelim. Maalesef çifte standardı bir kez daha gördük. Fenerbahçe’nin yapmış olduğu açıklamalardan sonra biz de açıklama yapmıştık. Türkiye’de hakemler maçlardan sonra konuşulurdu ama şimdi yeni moda, maçlardan önce konuşulmasından sonra maçlara etki eden pozisyonlar oluyor.” ifadelerini kullandı.

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Skrtel ile Zuta arasında yaşanan pozisyonda verilen karara tepkisini dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

“Maçın orta hakemi görmemiş olabilir ama VAR uygulaması var. VAR, hakemi uyarmadı, çağırmadı. Sahada, 13. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalacak Fenerbahçe yerine, 33. dakikadan sonra 10 kişi oynayan bir Konyaspor vardı. Yazık bunlar, camiaların emeklerine yazık. Bir sürü kişi emek veriyor. Konyaspor hedefleri olan bir takım. Dediğimiz gibi biz hafta içi bunları söyledik, bu filmi daha sonra gördük. Konyaspor’a yapılan haksızlığı dillendirmek zorundayız.”

Selçuk Aksoy, Jahovic’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin yorum hakkını kullandığını ifade etti.

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Skrtel ile Zuta arasındaki pozisyonda VAR’ın, hakemi uyarmamasına anlam veremediklerini vurgulayan Aksoy şunları kaydetti:

“Var hakemlerinin çağırmaması manidar. Ali Koç’un dediği gibi Türk futbolunun düzelmesi için her şeyin adil olması gerekiyor. Sahada adil mücadele olması gerekiyor, hak eden kazansın. Biz hakemlerin hatalarından çok şikayetçi olan bir takım değiliz, bunu ilk defa dillendiriyoruz. VAR uygulamasından sonra gözle görülen bariz hatalar var. Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri ülkemiz için hayırlı olsun. Ümidimiz VAR’dan sonra hataların en aza indirgenmesi.”

Merkez Hakem Kurulu seçimiyle alakalı kendilerine bir şey sorulmadığını da belirten Selçuk Aksoy, yeni yönetime hayırlı olması temennisinde bulundu.