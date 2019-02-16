İtalya Serie A | Juventus 3-0 Frosinone

İtalya Serie A’nın 24. haftasında Juventus, konuğu Frosinone’yi 3-0’lık skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Napoli’yle olan puan farkını 14’e çıkaran siyah-beyazlılar 66 puana yükseldi. Frosinone ise 16 puanla 19. sırada kaldı.
Juventus’un gollerini 6’da Paulo Dybala, 17’de Leonardo Bonucci ve 63’te Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız İtalya Serie A’da 19. golüne imza attı. Gol krallığında liderliğini sürdüren Ronaldo, yaptığı bir asistle asist krallığında da 8 asistle zirve ortağı konumunda.