İtalya Serie A | Juventus 3-0 Frosinone

İtalya Serie A’nın 24. haftasında Juventus, konuğu Frosinone’yi 3-0’lık skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Napoli’yle olan puan farkını 14’e çıkaran siyah-beyazlılar 66 puana yükseldi. Frosinone ise 16 puanla 19. sırada kaldı.

Juventus’un gollerini 6’da Paulo Dybala, 17’de Leonardo Bonucci ve 63’te Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız İtalya Serie A’da 19. golüne imza attı. Gol krallığında liderliğini sürdüren Ronaldo, yaptığı bir asistle asist krallığında da 8 asistle zirve ortağı konumunda. UEFA ülke puanlarını açıkladı... Kritik eşikteki Türkiye... Futbolda Avrupa kupalarında bir haftadaha geride kaldı ve Türkiye, ülke puanı klasmanında kritik eşik olarak kabul edilen 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon ülke puanına en fazla katkı sağlayan takımlar da belli oldu. İlgili Haberi Oku