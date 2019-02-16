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Fenerbahçe’de Slimani ve Ersun Yanal’a büyük tepki: ‘Hangi günahın bedelisin?’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Slimani ve Ersun Yanal’a büyük tepki: ‘Hangi günahın bedelisin?’

Fenerbahçe'nin tartışmalı forveti Islam Slimani, Atiker Konyaspor maçındaki performansıyla yine saç baş yoldurdu. Cezayirli futbolcu için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri de eleştirildi.

16 Şubat 2019 21:50

Fenerbahçe’nin Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından eleştiri oklarının hedefi yine Cezayirli forvet Islam Slimani oldu.

İlk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giyen Slimani, 2 şut denemesinde kaleyi bulamazken 28 kez topla buluştu ve 5 kez faul yaptı.

Özellikle hava toplarında müsait pozisyonlardaki başarısız kafa vuruşları sonrasında taraftarlardan tepki gören Slimani için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın oyuncu değişiklikleri de tepkilere neden oldu.

16 Şubat 2019 Ersun Yanal`dan Slimani yorumu: `Bir kişiye takılıp kalırsak...` Süper Lig`in 22. haftasında Atiker Konyaspor`a karşı 1-1`lik beraberlik alan Fenerbahçe`nin teknik direktörü Ersun Yanal, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

İşte Fenerbahçeli taraftarların bazı yorumları;

16 Şubat 2019 Aykut Kocaman`dan Fırat Aydınus`a tepki: `İşkence gibi maçtı` Süper Lig`in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1`lik beraberlikle ayrılan Atiker Konyaspor`da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu isyan etti. Hakem Fırat Aydınus`a tepki gösteren Kocaman, İşkence gibi maçtı dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:09 | 16 Şubat 2019
ersun yanal Fenerbahçe Islam Slimani
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