Fenerbahçe’de Slimani ve Ersun Yanal’a büyük tepki: ‘Hangi günahın bedelisin?’

Fenerbahçe’nin Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından eleştiri oklarının hedefi yine Cezayirli forvet Islam Slimani oldu.

İlk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giyen Slimani, 2 şut denemesinde kaleyi bulamazken 28 kez topla buluştu ve 5 kez faul yaptı.

Özellikle hava toplarında müsait pozisyonlardaki başarısız kafa vuruşları sonrasında taraftarlardan tepki gören Slimani için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın oyuncu değişiklikleri de tepkilere neden oldu.

Ersun Yanal`dan Slimani yorumu: `Bir kişiye takılıp kalırsak...` Süper Lig`in 22. haftasında Atiker Konyaspor`a karşı 1-1`lik beraberlik alan Fenerbahçe`nin teknik direktörü Ersun Yanal, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

İşte Fenerbahçeli taraftarların bazı yorumları;

bu maç ersun hocaya yazar çok net bu. slimani kerestesi maçın başından beri dökülürken niye gidip moses’i çıkartıyorsun hoca bu slimani’den hakikaten bi beklentin mi var inanılmaz cidden ya. — Simerazzi (@simerazzi) 16 Şubat 2019

1,5 yıl hazırlanıp Slimani'yi alanlar ve hala savunup oynatan, oynattıranlar çocuklarımızın gözyaşlarının hesabını versinler… — Av. Emre Kapukaya (@avemrekapukaya) 16 Şubat 2019

Slimani suçlu alan suçlu hakem suçlu bu mu yani ? Slimani mi kendini ilk 11e koyuyor uyanın artık bence! 10kişi 70dk kadiköyde 1puan alan Aykut Kocamanı Tebrik Ediyorum!!! — Serhat Akın (@serhatakin81) 16 Şubat 2019

Slimani sen hangi günahın bedelisin birader ya hayatımda senin kadar insanı yoran bir forvet görmedim senden nefret ediyorum. — SALÇA :d (@salcareyiz) 16 Şubat 2019

Slimani hepimize verilmiş bir ceza gibi… — Murat Şeker (@sekermurat) 16 Şubat 2019

İslam Slimani seni dinlenip dinlenip, ıslatıp ıslatıp sille tokat dövmek istiyorum. Sen ne çeşit bir kanserojen maddesin arkadaş? — Katre (@merdumgiris) 16 Şubat 2019

maçın özeti, fenerbahçe ligin ikinci yarısında kadroya nisbeten kalite ekledi ama ersun yanal sahaya henüz bir plan ya da kalite ekleyebilmiş değil. — Erman Yaşar (@ermanyasar) 16 Şubat 2019

Ersun Yanal'dan Skrtel'i oyundan alip, Mehmet Topal'i geriye cekmesini ve one Frey'i atmasini beklerdim. En azindan son 10 dakika kala bunu yapabilirdi. Soldado'nun donusuyle Slimani'den kurtulacagiz. Elif Elmas'in parasutsuz dususu devam ediyor. — Alper Aslan (@aslanalper01) 16 Şubat 2019

Ersun Yanal. Geldiğinden beri boş gaz dışında ne kattın sen şimdi bu takıma? Allah aşkına çık bir açıkla ya. — Tİ (@Chikatokushi8) 16 Şubat 2019

Aykut Kocaman`dan Fırat Aydınus`a tepki: `İşkence gibi maçtı` Süper Lig`in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1`lik beraberlikle ayrılan Atiker Konyaspor`da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu isyan etti. Hakem Fırat Aydınus`a tepki gösteren Kocaman, İşkence gibi maçtı dedi İlgili Haberi Oku