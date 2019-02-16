SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Göztepe Süper Lig’de galibiyet serisi peşinde
Göztepe

Göztepe Süper Lig’de galibiyet serisi peşinde

Geçtiğimiz hafta evinde Alanyaspor’u deviren Göztepe, yarın Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak.

16 Şubat 2019 12:01

Spor Toto Süper Lig'de üç haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Bornova Stadında Alanyaspor karşılaşmasıyla son veren Göztepe, 22. hafta karşılaşmasında yarın Kaysersispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadında saat 16.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Erdem Bayık yapacak. İzmir temsilcisi haftaya 25 puanla 10. basamakta girerken, ev sahibi Kayserispor da aynı puanla 12. sırada kendine yer buldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Göztepe, Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk'ün golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Zorlu maç öncesinde Göztepe'de üç önemli eksik bulunuyor. Geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Gürler'in yanı sıra sarı kart cezalıları Borges ve Yasin de kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Traore, Hakan ve Kerem Atakan da yine Kayseri kafilesinde olmayacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezası sona eren İngiliz forvet Jerome yeniden formasına kavuşacak.

Son güncelleme 12:01 | 16 Şubat 2019
göztepe
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR