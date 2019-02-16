Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena: ’10 kişilik takımdan gol yedik!’

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftada Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1’lik skorla berabere kalırken müsabakanın ardından Mathieu Valbuena flaş açıklamalarda bulundu. Valbuena, “Bugün kesinlikle kazanmalıydık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı. Golü doğru zamanda bulduk. İkinci yarıda ise bizi galibiyete taşıyacak golü atamadık” dedi.

Fransız yıldız Valbuena, ” Bir şeyler üretebilecek gibi göründüğümüz birçok an vardı ama maalesef bitiremedik. Pozisyonların devamını getiremedik, bitiriciliği yapamadık. O hamle hep eksik kaldı. Üzücü gerçekten, istediğimiz skor kesinlikle bu değildi” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe`de Slimani ve Ersun Yanal`a büyük tepki: `Hangi günahın bedelisin?` Fenerbahçe`nin tartışmalı forveti Islam Slimani, Atiker Konyaspor maçındaki performansıyla yine saç baş yoldurdu. Cezayirli futbolcu için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal`ın oyuncu değişiklikleri de eleştirildi. İlgili Haberi Oku