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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman’a çiçek! Alex de Souza ise…
Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman’a çiçek! Alex de Souza ise…

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'e rakip olarak gelirken sarı lacivertli taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza da maçı stattan takip etti

16 Şubat 2019 19:36

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Atiker Konyaspor karşısında ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı’nda oynanan maçta Yanal, hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit’i 1-0 yendikleri maçın ilk 11’inden üç ismi değiştirdi.

Zenit maçında ilk 11’de yer alan oyunculardan, kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine kaleci Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc’ı görevlendirdi.

ZAJC İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.

DIRAR SAĞ BEKTE

Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11’de sahada yer aldı.

AYKUT KOCAMAN’A ÇİÇEK

Fenerbahçeli bir grup taraftar, karşılaşmadan önce eski teknik direktörleri Aykut Kocaman’a çiçek verdi.

Kadıköy’e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.

ALEX MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Atiker Konyaspor maçını statta izledi.

FB TV’nin maç önü programına da katılan Alex, karşılaşmayı locadan takip etti.

Fenerbahçeli taraftarlar Alex’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Son güncelleme 19:36 | 16 Şubat 2019
atiker konyaspor Aykut Kocaman Fenerbahçe
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