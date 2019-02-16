Fenerbahçe Konyaspor maçında maça VAR damga vurdu!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u konuk ederken zorlu karşılaşmanın ilk yarısına iki kritik pozisyon damga vurdu. Önce karşılaşmanın 13. dakikasında Martin Skrtel’in Leonard Zuta’ya yaptığı müdahale sarı kartla cezalandırılırken Konyaspor cephesi kırmızı kart bekledi.

Daha sonra 25. dakikada Jailson ile Zuta’nın ceza sahasında yaşadığı ikili mücadelede sonrasında ise Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Fırat Aydınus, penaltıya gerek duymadı ve oyun devam etti.

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Bu karar da tartışma yaratırken VAR ilk yarıda bir kez daha, bu kez de 33. dakikada devreye girdi. Adis Jahovic ile Sadık Çiftpınar’ın yaşadığı ikili mücadelede Jahovic, yere düşen Sadık’ın sol üst arka adelesine bastı. Jahovic istemeyerek bastığını ifade ederken VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Aydınus, kırmızı kartla Jahovic’i oyundan attı.

Kırmızı karttan sonra Atiker Konyaspor’un resmi Twitter hesabı, Skrtel’in Zuta’ya yaptığı müdahalenin fotoğrafını paylaştı ve “Karşılaşma 11'e 10 devam edecek” ifadesini kullandı.

Karşılaşma 11'e 10 devam edecek. pic.twitter.com/dGzqRqtYWE — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın (İlk yarı sona erdi) | Fenerbahçe 1-1 Atiker Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki taraf da galibiyet istiyor. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Haberde Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta. 33`te Adis Jahovic VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 36`da Fofana skoru 1-0`a getirdi. 45+1`de Jailson ile skor 1-1 oldu. İlk yarı sona erdi. İlgili Haberi Oku